"Газпром нефть" завершила экспедицию по исследованию редкого вида китообразных

"Газпром нефть" успешно завершила первую научную экспедицию проекта "Нарвал. Легенда Арктики". Во время поездки в район архипелага "Земля Франца-Иосифа" исследователи получили уникальные данные об обитании редкого вида китообразных — нарвалов, которых также называют морскими единорогами. Раньше эти "краснокнижные" обитатели северных морей так широко не изучались.

Бескрайняя, загадочная Арктика — это место, где оживают картинки из энциклопедий о редких животных. Здесь белые медведи гуляют по льдинам, тюлени отдыхают на заснеженных берегах, а мимо неспешно проплывают моржи. Сюда, в район архипелага "Земля Франца-Иосифа", на четыре недели отправились российские ученые для исследования уникального арктического животного из Красной книги.

Ученым впервые за много лет удалось найти целую группу нарвалов — сразу тридцать особей с детенышами. Грациозные в воде млекопитающие весят по паре тонн каждый. Самцов отличает огромный бивень, за что этот редкий вид китообразных называют морскими единорогами. Несколько дней исследователи могли наблюдать за нарвалами в естественной среде.



"Мы смогли в короткие сроки обнаружить, сфотографировать и достаточно детально исследовать в течение пяти дней группы нарвалов у северного побережья. И, конечно, это дает нам хороший материал для предварительных работ, осмысления той информации, которая существует по нарвалам в нашей стране, и для разработки плана последующих экспедиций по изучению этого интересного вида", — рассказал научный руководитель проекта "Нарвал. Легенда Арктики" Дмитрий Глазов.



Эта научная экспедиция — часть первого комплексного проекта по изучению редкого арктического животного "Нарвал. Легенда Арктики". Его инициатором стала компания "Газпром нефть", которая является российским лидером промышленного освоения Арктики. Участники экспедиции считают, что первые полевые исследования принесли значимые результаты.



"Результаты более чем успешны. Арктика изведана очень мало. Целенаправленных исследований нарвалов ранее не проводилось. Мы, фактически, ничего не знаем об этих животных. А когда нет никаких данных о каком-либо виде, безусловно, никаких мер по охране, никаких рекомендаций давать не представляется возможным. Поэтому, естественно, изучение нарвалов и других морских млекопитающих в высоких водах малоисследованных районов критически необходимо для сохранения этих животных", — прокомментировала научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцова, участник экспедиции "Нарвал. Легенда Арктики" Ольга Шпак.

За время экспедиции ученые собрали ценный материал, который позволит ответить на вопросы о среде обитания нарвалов и других морских млекопитающих в условиях меняющегося климата Арктики. Ответа на них научное мировое сообщество ждало не одно десятилетие, ведь собранные данные помогут сохранить исчезающий вид прекрасных морских гигантов.