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19 июня 201912:44

"Спартак" объявил об уходе Дениса Глушакова

"Спартак" объявил об уходе Дениса Глушакова

Полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покидает команду. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон. Футболист получил часть положенной ему по контракту заработанной платы.

Об этом сообщает "Говорит Москва". Договор между сторонами действовал до лета 2020 года. "Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в обращении красно-белых на официальном сайте.

Глушаков выступал за "Спартак" на протяжении шести лет. Всего в его активе 173 матча и 23 забитых гола. В составе "Спартака" он один раз становился чемпионом России и единожды обладателем Суперкубка России.

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