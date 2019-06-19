Водитель продолжила пить шампанское после задержания в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина за рулем BMW начала пить шампанское после задержания и отпускать нелестные отзывы в адрес стражей порядка. Очевидец снял нарушительницу, позволявшую себе вольности в разговоре с инспекторами, на видео.

Легковушку остановили во второй половине дня 18 июня на Литейном проспекте — женщина проскочила на красный сигнал светофора и отказалась остановиться по первому требованию. Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна, сама же она настаивает, что пить шампанское вместе со спутником начали только после того, как отдали документы сотруднику ДПС.

Первоначально женщина игнорировала полицейских, ведя беседу по телефону, а потом с легкостью подписала протокол, не покидая салона автомобиля.

"Могу еще раз расписаться, теперь красиво. Вам понятна моя подпись? Понятна, я говорю?" — с угрозой поинтересовалась она у инспектора, активно используя обсценную лексику.

Женщину отстранили от управления, а BMW отправили на штрафстоянку.