Водитель продолжила пить шампанское после задержания в Петербурге
В Санкт-Петербурге женщина за рулем BMW начала пить шампанское после задержания и отпускать нелестные отзывы в адрес стражей порядка. Очевидец снял нарушительницу, позволявшую себе вольности в разговоре с инспекторами, на видео.
Легковушку остановили во второй половине дня 18 июня на Литейном проспекте — женщина проскочила на красный сигнал светофора и отказалась остановиться по первому требованию. Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна, сама же она настаивает, что пить шампанское вместе со спутником начали только после того, как отдали документы сотруднику ДПС.
Первоначально женщина игнорировала полицейских, ведя беседу по телефону, а потом с легкостью подписала протокол, не покидая салона автомобиля.
"Могу еще раз расписаться, теперь красиво. Вам понятна моя подпись? Понятна, я говорю?" — с угрозой поинтересовалась она у инспектора, активно используя обсценную лексику.
Женщину отстранили от управления, а BMW отправили на штрафстоянку.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дума приняла закон о приостановке ДРСМД
- Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
- Forbes назвал крупнейших владельцев сельхозземель в России
- Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован
- "Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели
Самое читаемое
-
Утонувших в машине мать и сына нашли крепко обнявшимися
- В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился окровавленный рабочий
- Пенсионерку отбросило на пять метров после ДТП с маршруткой. Видео
- "Верим в лучшее": к поискам пропавшего дайвера присоединятся больше спасателей
- Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Рекордные дивиденды выводят рынок РФ в лидеры. Но что дальше?
- 5 регионов России с самым высоким уровнем онкозаболеваемости
- Мировые ЦБ бегут из госдолга США
- Топ-10 популярных курортов России в 2019 году
- "Пузырь" на рынке высоких технологий 2.0
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Игры с покемонами изменяют детский мозг, и вот каким образом
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
Вести в 20.00
-
Эффект "Прямой линии"
- Зеленский добавил градус в отношения с Меркель
- Чечня может стать местом предполетной подготовки космонавтов
Вести-Москва
-
Новый Центр гимнастики в Лужниках - уникальный и самый крупный в мире
- Полиция поймала всех участников кражи из церкви в Раменском районе
- В железнодорожную станцию в Мытищах въехал "Мерседес"
- В Домодедове задержан пассажир из Испании с несколькими килограммами евро
- Москва готовится к самому зеленому фестивалю и наполняется ароматом цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео