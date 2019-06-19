Минобороны: правила присвоения звания старшего лейтенанта меняться не будут

Министерство обороны опровергло информацию, будто порядок присвоения звания старшего лейтенанта изменится. В военном ведомстве напомнили, что до сих пор в войсках действует указ 1999 года. Согласно этому документу, лейтенант получает очередное звание через три года службы.

В случае, если речь идет о выпускнике военного вуза, он имеет право на повышение уже через два года. Так как учеба в образовательном заведении Минобороны мало отличается от службы в армии. У студентов гражданских институтов и университетов, которые закончили военную кафедру таких привилегий нет. Им все равно придется провести три года в войсках, чтобы получить звание "старшего лейтенанта".

Ранее газета "Известия" утверждала, что военные собираются убрать разницу между выпускниками военных и гражданских вузов. Якобы все они могут рассчитывать на звание "старлея" уже через два года службы.