Докладчик ООН назвала убийство Хашогги международным преступлением
Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни журналиста Джамаля Хашогги, которая произошла в октябре 2018 года. Об этом сообщается в докладе специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Выводы спецдокладчика, опубликованные накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашогги в ходе 41-й сессии Совета ООН, будут озвучены перед самим Советом 26 июня, сообщает РИА Новости.
Ранее власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о том, что ведут собственное расследование, отрицая при этом международное расследование, а также привлечение к делу других стран.
В докладе говорится о том, что убийство Хашогги представляет собой внесудебное убийство, за которое несет ответственность Королевство Саудовской Аравии. Также нарушение международного права в области человека представляет попытка похищения саудовского журналиста.
Джамаль Хашогги работал обозревателем в американской газете Washington Post. С 2017 года он проживал в США. Журналист пропал в октябре 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение о том, что Хашогги мертв, а к его смерти привела ссора с сотрудниками консульства. В свою очередь прокуратура Стамбула заявила о том, что убийство журналиста было преднамеренным. Тело Хашогги расчленили и уничтожили после того, как его задушили в генконсульстве.
Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виноватых в смерти журналиста, а также информацию о местонахождении тела журналиста. Саудовская генпрокуратура заявила, что по делу об убийстве Хашогги задержан 21 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни.
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