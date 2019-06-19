Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

Из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ) пропали картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые ранее были арестованы судом.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка, это выяснили судебные приставы, проверявшие в музее арестованное имущество.

Речь идет о полотнах Александра Дейнеки, Александра Герасимова, Георгия Нисского и Исаака Бродского, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей.

Сообщается, что картины были сняты с экспозиции. Как рассказали сотрудники музея, их поместили в хранилище и упаковали для транспортировки, но в хранилище приставы этих полотен не нашли.

Судя по показаниям сотрудников ИРРИ, картины были переданы кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева.

В пресс-службе Промсвязьбанка говорят: "Есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы".

После вскрывшейся пропажи картин ИРРИ решением суда закрыт на неопределенный срок.

15 декабря 2017 года Банк России объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, а затем он был передан Росимуществу.

До санации владельцами Промсвязьбанка были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Их имущество на сумму около 282,2 миллиарда рублей ранее было арестовано арбитражем как обеспечительная мера по иску самого банка к бывшим владельцам и менеджменту о причиненном ущербе.