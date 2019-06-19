Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"

Российский футболист Денис Глушаков обогатится на 100 миллионов рублей в результате досрочного расторжения контракта с московским "Спартаком". Накануне красно-белые объявили о прекращении сотрудничества с футболистом по обоюдному согласию.

Эта сумма подразумевает под собой часть положенной ему по договору заработной платы. Как сообщает "Спорт-экспресс", при годовом окладе Глушакова в 2,7 миллиона евро, сумма выплаты российскому полузащитнику за остаток контракта составит 1,35 миллиона евро, что в переводе на рубли составляет 100 миллионов.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, а с 2017 был капитаном команды. Одним из вариантов продолжения карьеры может стать футбольный клуб "Сочи", являющийся новичком российской премьер-лиги.