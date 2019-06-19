Жаркое видео за станком: заводским девушкам разрешили работать в купальниках

Реклама, где красивые девушки в купальниках управляют тяжелой строительной техникой или крупными станками, стала реальностью. Благодарить за это стоит аномальную жару в Могилеве и руководство местного завода "Белмаш".

В Сети появился ролик, на котором работницы "в растяжке" пилят, дрелят и выполняют другие работы.



Как сообщают белорусские СМИ, руководство компании по просьбе женской части коллектива обновило правила дресс-кода.

В жару им по новым правилам разрешено быть одетыми в купальник или красивое белье, но не мешающие основному виду деятельности.

При этом для защиты используются фартук, очки и перчатки. Есть еще одна оговорка: данное разрешение действует только в тех случаях, когда температура воздуха поднимается выше 27 градусов.

Комментируя это нововведение, на "Белмаше" сказали, что из-за жары производительность упала, а поскольку они – коммерческое предприятие, то согласились пойти навстречу изнывающему от жары коллективу.

В результате довольны и сотрудницы, и производительность труда резко выросла на 20 процентов. Причем, у всего коллектива.