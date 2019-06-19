ЧП в Австрии: неизвестные попытались поджечь несколько зданий

Неизвестные в среду, 19 июня, попытались поджечь четыре стратегических объекта в австрийском городе Грац, являющемся вторым по величине в стране. Нападению подверглись городская ратуша, суд, областное управление города Грац, а также здание вокзала.

На данный момент о пострадавших нет информации. Полиция города задержала одного подозреваемого в совершении преступления. На местах происшествия работают все оперативные службы города.

Сотрудники полиции исключают политические мотивы в действиях злоумышленников. Отмечается, что задержанного сейчас проверяют и до разъяснения всех обстоятельств случившегося ведется розыск других подозреваемых, сообщает телеканал ORF, ссылаясь на полицию города Грац.

По данным правоохранительных органов, задержанным является 45-летний гражданин Ирака. Отмечается, что он мог действовать по личным мотивам. Преступника обезвредили на вокзале. Мужчине ранее отказали в родительских правах и забрали у него ребенка.