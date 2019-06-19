Из очевидцев в спасатели: из горящего расселенного дома в Щелкове вытащили трех человек

В Щелкове случайные прохожие спасли людей из горящего дома. Старое деревянное здание давно расселено, никто и не предполагал, что внутри кто-то может быть. Но оттуда вдруг раздались крики о помощи. Очевидцы решили не дожидаться приезда пожарных и сами бросились вызволять людей из огня.

- Первую доску вот отсюда выдернули.

О том, что в заброшенном доме кого-то нужно спасать, никто и не думал — все снимали пожар на мобильники. А Павел и трое его друзей решили все-таки подойти поближе и проверить.

- Мы подбегаем сюда, люди в эту раму начинают долбить, кричат: помогите, мы задыхаемся!

"Все стояли, снимали, были и взрослые мужчины, а в итоге спасать полезли дети", — говорит Анна Смирнова.

После того, как дом расселили, все окна прочно заколотили, выбить доски изнутри было невозможно. Видно, что и с улицы сделать это непросто. А из щелей уже валил черный дым.

- Доску отрывайте!

Через проем, который удалось пробить, вытащили в итоге троих — девушку и двух парней. Эти молодые люди ненамного старше своих спасителей, они живут в соседнем дворе и в дом, скорее всего, забрались, чтобы расплавить оплетку на медных проводах и сдать их потом как лом цветных металлов.

"Они там развели костер, чтобы отделить металл из проводов. Стены там из дранки — естественно, любая искра приводит к тому, что происходит пожар", — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Щелково Сергей Горелов.

Спасенные не пострадали, в больницу никто из них не обращался. Но погиб бездомный, который, видимо жил на втором этаже — его тело нашли уже после того, как потушили пожар. Павел, Андрей, Женя и Саша, которые вытаскивали людей из огня, отделались царапинами. В местной администрации их теперь собираются наградить — за мужество.