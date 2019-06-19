"МанСити" предложит "Наполи" 95 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Сити" сделал предложение итальянскому "Наполи" о приобретении сенегальского защитника Калиду Кулибали. Представители "горожан" готовы раскошелиться ради игрока обороны на 95 миллионов евро.

Впрочем, в Неаполе не согласны с такой финансовой оценкой своего игрока. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в "Наполи" хотят заработать на продаже Кулибали 130 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Кулибали принял участие в 48 матчах, дважды поражал ворота соперников и еще один раз становился ассистентом. Действующий контракт сенегальца рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.