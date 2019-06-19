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19 июня 201914:46

За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

С 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель вновь пройдет Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

Ценители джаза могут заранее позаботиться о том, чтобы попасть на одно из самых ярких музыкальных событий в культурной жизни страны. Организаторы фестиваля сообщают о старте продаж билетов на KJP на сайте Concert.ru.

В дни проведения фестиваля билеты также можно будет купить в специальных кассах на площадках, где будут проходить выступления джазменов.

Стоимость входных билетов составляет 500 рублей, билетов в партер — 1000 рублей.

В этом сезоне, впрочем, как и всегда, ценители джаза смогут услышать выступления музыкантов не только из России, но и из других стран. Кроме именитых джазменов на площадках Koktebel Jazz Party порадует выступят и юные звезды.

Кроме того, в программе фестиваля будут и выступления известных искусствоведов.

Koktebel Jazz Party родился в 2003 году как частная инициатива российского журналиста Дмитрия Киселева.

За эти годы на площадках KJP выступали многие известные джазовые коллективы из разных стран мира, в том числе легендарный джазовый барабанщик из США Джимми Кобб, кубинский музыкант Гонсало Рубакальба – лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза, звезды из Германии Club Des Belugas, уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский из Израиля и многие другие.

В 2017 году на закрытие фестиваля внезапно приехал президент России Владимир Путин, что стало большим сюрпризом для зрителей, расслабленно слушавших джаз на берегу Черного моря под звездным небом.

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