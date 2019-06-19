Держались за палки: дети укрылись от огня на карнизе окна в омской многоэтажке

Омские пожарные спасли двоих детей, которые, прячась от огня, выбрались на карниз окна на восьмом этаже. Житель соседнего дома снял погорельцев на видео.

Пожар вспыхнул около полудня 19 июня в многоэтажке на улице Молодова. Как именно вспыхнули вещи, еще только предстоит установить, но огонь отрезал детям путь к отступлению, а едкий дым не давал дышать. Юнцы быстро смекнули, что единственный способ уцелеть — забраться на окно, однако пожар быстро добрался до подоконника, так что они вынуждены были отступить на карниз.

Спасатели уточнили, что дети держались за палки, приспособленные для сушки белья. В подвешенном состоянии они провели около 20 минут — за это время пожарные вскрыли дверь квартиры на восьмом этаже и потушили огонь, распространившийся на 10 квадратных метров.

Ни дети, ни другие жильцы дома — а из подъезда эвакуировали 23 человека — не пострадали.