Лавров: вопрос о якобы русском шпионаже в Швейцарии закрыт в прошлом году

Вопрос о якобы шпионской деятельности России в Швейцарии закрыт еще в ноябре 2018 года, когда глава МИД России Сергей Лавров был в Женеве и встречался со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Лавров огорчен тем, что швейцарские СМИ невнимательно отслеживают контакты глав двух внешнеполитических ведомств.

Так Лавров ответил на вопрос журналистов. Касаясь гарантий с российской стороны, он также добавил, что гарантии подразумевают баланс интересов, а оправдываться в том, чего ты не делал, или в том, в чем тебя подозревают без доказательств – недостойно для уровня отношений России и Швейцарии. Швейцарский министр подтвердил заявление российского коллеги, сообщает ТАСС. Он добавил, что обсудил вопрос с Лавровым и проблема была решена. У России и Швейцарии очень насыщенные дипломатические контакты.

"Но это не значит, что разведывательная деятельность прекратится, — подчеркнул Иньяцио Кассис. — Это не преступное деяние, однако оно должно протекать в законном русле".

"Мне кажется, ваше заявление о том, что тема шпионажа закрыта, расстроила журналиста, задавшего этот вопрос", — в шутку после этого заметил Сергей Лавров.

Швейцарская газета Tages-Anzeiger 14 сентября 2018 года написала, что россияне якобы пытались следить за химической лабораторией в швейцарском городе Шпиц и европейским представительством Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Якобы. Из-за этого нескольким российским дипломатам даже было отказано в аккредитации. Также в статье утверждалось, что в Нидерландах были арестованы, а затем отпущены двое россиян, которые собирались отправиться в Швейцарию для слежки за химлабораторией.

16 сентября Sonntagszeitung и Le Matin Dimanche обвинили российское посольство в Берне в том, что каждый четвертый российский дипломат — шпион. После этих публикаций в швейцарской прессе официальный представитель Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер сделал специальное заявление. Он подчеркнул, что Берн прикладывает усилия для поддержания хороших отношений с Москвой, но призывает прекратить на ее территории "незаконную деятельность".

В ноябре прошлого года в Москву приехал глава Службы разведки Швейцарии Жан-Филипп Годэн. После его визита в Россию ситуация успокоилась, задержка с аккредитацией дипломатов была разрешена. Сергей Лавров приветствовал возобновление контактов между спецслужбами двух стран. Он добавил, что это позволит решать назревшие проблемы не методом мегафонной дипломатии, а предметно и профессионально.