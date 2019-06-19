Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

Лишь после 60-ти Галина Стаханова, которую теперь телезрители знают и любят как "всероссийскую бабушку" по сериям фильма "Елки", поверила в то, что сможет стать известной актрисой. И через несколько лет , сыграв в этих кинолентах, к ней действительно пришел успех.

Хотя вся жизнь, начиная с послевоенного детства, так или иначе была связана с театром, и актрисой она мечтала стать всегда, рассказывает актриса в "Судьбе человека".

В детстве ходила в хореографический и драматический кружки, позже, работая телефонисткой в МГУ, играла в знаменитом университетском театре, потом устроилась в Театр Маяковского, но... гримершей.

В разные годы Стаханова работала и делопроизводителем, и билетершей, и завхозом. И это – несмотря на то, что о таланте ей говорили такие знаменитые актрисы, как Вера Пашенная и Наталья Гундарева, а благодаря Люсьене Овчинниковой Галина даже снялась в крошечном эпизоде "Девчат".

Да и в женской судьбе оставил глубочайший след любимец женщин Ролан Быков. Правда, их отношения закончились для Галины трагически. Во время их отношений Стаханова сильно заболела, и когда ей делали уколы, то занесли инфекцию.

В тот же период выяснилось, что она беременна от Быкова. У Галины произошел выкидыш, и ее едва вытащили с того света.

Быков же за полгода, что она провела в больнице, навестил ее всего лишь раз. После этого Стаханова с Быковым расстались.

Ребенка Галина все-таки родила, когда ей было уже 35, но имя отца дочери не раскрывает до сих пор. Тогда же она решила поставить крест на свой личной жизни, а вот успех Стахановой как актрисы, как оказалось, был еще впереди.

Где Галина познакомилась с Роланом Быковым, что вспоминает о жизни с ним, и общалась ли с прославленным актером после того, как выписалась из больницы? Что вспоминает о своем военном детстве в эвакуации Алма-Ате? Почему долго не решалась поверить в свое актерское предназначение, и какой подарок получила от Олега Анофриева?

Откровенное интервью актрисы – Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".