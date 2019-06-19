После встречи с Зеленским Меркель чувствует себя очень хорошо

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие во всех ранее запланированных мероприятиях. Как заявила на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о самочувствии главы правительства, Меркель рада всем намеченным мероприятиям, передает ТАСС.

"В настоящее время канцлер находится в Госларе, вечером уже будет в Дрездене. Все состоится", — сказала Деммер.

Как сообщалось ранее, во вторник, стоя на ковровой дорожке рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским на территории Ведомства федерального канцлера, Меркель задрожала, будто испытывая сильный озноб. Однако к канцлеру никто не осмелился подойти, возможно, из-за опасения нарушить протокол.

После переговоров стороны вышли к прессе примерно через полтора часа. На вопрос журналистов о состоянии здоровья Меркель ответила, что после краткого недомогания "выпила как минимум три стакана воды", после чего она уже чувствовала себя "очень хорошо".