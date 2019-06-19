Комбаров вслед за Глушаковым покинул "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня. Как и в случае с Денисом Глушаковым, "Спартак" расторг договор с Комбаровым по обоюдному соглашению.

Комбаров выступал за "Спартак" на протяжении девяти лет, за которые принял участие в 274 матчах и забил 27 голов. Как сообщает официальный сайт спартаковцев, он вошел в двадцатку футболистов в истории клуба по количеству проведенных матчей.

Вместе с красно-белыми Комбаров становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.