В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые

На юге Москвы мужчина устроил стрельбу по прохожим из оружия. От его действий пострадали несколько человек. В настоящее время мужчина задержан.

В отделение МВД по району Царицыно поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина с огнестрельным ранением. Согласно словам потерпевшей, находясь во дворе одного из домов на Пролетарском проспекте, она внезапно почувствовала острую боль и упала на землю. Женщину доставили в больницу.

Через несколько дней в отделение полиции поступило аналогичное сообщение. На этот раз в больницу доставили 39-летнего мужчину, который также получил огнестрельное ранение, находясь в том же самом дворе.

Сотрудниками полиции были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых задержан злоумышленник. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что он стрелял по прохожим из окна своей квартиры. Винтовку, из которой мужчина совершал стрельбу, обнаружили в одном из водоемов Московской области вместе с патронами.

Мотивы своих действий задержанный объяснить не смог, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).