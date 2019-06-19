Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии. Никто из людей не пострадал, но вот Jabiru J430 австрийского производства получил повреждения. Очевидцы сняли воздушную машину на видео.

Экипаж участвовал в аиагонках Red Bull Air Race, которые в третий и последний раз прошли в Казани. Далее он направился в Екатеринбург, но по пути вынужденно сел на границе Татышлинского района из-за низкого давления масла в двигателе, что стало следствием поврежденного радиатора.

Пилот и его пассажир не пострадали, самолету потребуется ремонт, так что экипажу придется задержаться в Башкирии.

В категории Master на авиагонках победу одержал японец Йосихидэ Муроя, а кубок Challenger завоевал Флориан Бергер из Германии.