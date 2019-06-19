В исчезновении известной бегуньи заподозрили ее мужа

Исчезла известная новосибирская бегунья Елена Рухляды. В похищении спортсменки-легкоатлетки подозревается ее бывший муж Ярослав Фокин. Полиция уже разослала ориентировку на него и его пропавшую экс-супругу.

Подруга 33-летней спортсменки Ярослава Фокина рассказала полиции, что экс-супругу Елены затолкал женщину в мешок, погрузил в ее автомобиль и уехал. После этого женщину никто не видел, сообщает портал NGS. Позже поисковики, к которым обратилась еще одна подруга бегуньи Вера Колечкина, нашли автомобиль в лесу под Новосибирском.

У бывшего мужа Елены была нездоровая одержимость, отметила еще одна знакомая спортсменки Ольга Новоселова. По ее словам, он был патологически ревнив и очень тяжело переживал их расставание, постоянно преследовал свою бывшую подругу жизни. При этом на Ольгу Фокин произвел впечатление маловменяемого человека.

В последний год отношения бывших супругов стали ровнее. При этом Елена Рухляды очень ценила бывшего супруга как отца двух своих сыновей и не препятствовала его встречам с ними. Утверждала, что ее бывший муж – хороший человек.

Ольга Новоселова рассказала, что сама она очень сильно испугалась Ярослава Фокина, когда он пришел на забег в Новосибирске с пистолетом. Ярослав Фокин работал в местном ОМОН, но в последнее время у него были какие-то неприятности на работе, предполагает женщина.

После пропажи женщины Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 ("Убийство") и 126 Уголовного кодекса России ("Похищение"). При этом в правоохранительных органах пояснили, что возбуждение уголовного дела по статье "Убийство" еще не означает, что нет шанса найти женщину живой.

В 2016 году Елена Рухляды обогнала всех соперниц в вертикальной гонке на МФК "Сан Сити". Она поднялась на 22-й этаж бизнес-центра быстрее всех всего за 2 минуты. Она первая среди женщин освоила скоростное восхождение на Эльбрус, а также одержала победу в высотной гонке на Алтае. Дистанцию в 18 километров с подъемом на 1500 метров девушка преодолела за 2,5 часа. Это всего на 30 минут хуже лучшего мужского результата.