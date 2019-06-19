"Арсенал" дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка второго отборочного этапа.

"Оружейники" дебютируют во втором по значимости евротурнире против победителя пары "Нефтчи" (Азербайджан" – "Сперанца" (Македония). Соперник "Арсенала" станет известен в результате двухматчевого противостояния 18 июля.

Туляки же проведут свои первые в истории матчи 25 июля и первого августа. Первый матч состоится в Туле, ответный — на выезде.