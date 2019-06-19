Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

Решение Госдумы отклонить законопроект об упрощении получения гражданства России иностранцами русского происхождения возмутило лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и он решил демонстративно покинуть заседание.

"Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан", — заявил лидер фракции перед тем, как уйти, передает ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2016 году. В документе предлагается в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство, если хотя бы один из родителей заявителя является русским по национальности. При этом подготовившие законопроект депутаты от ЛДПР предлагали также освободить таких заявителей от необходимости жить на территории страны в течение 5 лет, подтверждать законные источники дохода и сдавать экзамен на знание русского языка.