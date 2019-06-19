В Киселевске пробурят скважины для взятия анализов подземного пожара

Присутствие вредных и радиационных газов в дыме, идущем из-под земли в Киселевске (Кузбасс), проверят после бурения скважин и взятия анализов.

Об этом общественность на своей странице в Facebook проинформировал руководитель Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что ведется подбор программ для переселения местных жителей, проживающих вблизи задымления. После того как губернатор побывал на месте подземного пожара, он решил расселить жителей 71 дома.

"Интерфакс" напоминает, что накануне поездки в Киселевск Цивилев обвинил в дискредитации Кузбасса жителей района, где был зафиксирован подземный пожар и просивших убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Подземный пожар в Киселевском начался в начале июня. Вскоре после этого местные жители видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара.

10 июня возгорание угольного пласта было ликвидировано, но дым продолжает идти. Следственный комитет России начал проверку причин возгорания, от которого пострадал местный житель, получивший ожог ноги.

Местные власти считают, что возгорание произошло на закрытой в 2014 году угольной шахте "Киселевская".