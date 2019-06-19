Уроженец Таджикистана пырнул ножом полицейского в Подмосковье

В Подмосковье задержали уроженца Таджикистана, перед этим полоснувшего ножом проверявшего у него документы полицейского. Момент поимки злоумышленника попал в объектив камеры наблюдения.

Нападение произошло во Фрязине, когда страж порядка остановил на проспекте Мира молодого человека, похожего по приметам на разыскиваемого преступника. После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отделение, но тут же получил удар ножом в живот.

Правоохранителя госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости, его обидчик скрылся с места, но его довольно быстро вычислили по камерам наблюдения. На кадрах видно, как полицейские останавливают на дороге полуголых молодых людей, которые спрятали лица под футболками. Один из них попытался бежать, но под угрозой применения оружия лег на землю.

Мера пресечения подозреваемому будет выбрана в ближайшее время.