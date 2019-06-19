Хуммельс вернулся в "Боруссию" из "Баварии"

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс перешел из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию". Хуммельс уже играл за клуб из Дортмунда с 2008 по 2016 годы.

Клубы договорились о трансфере 30-летнего футболиста, и в ближайшее время Матс пройдет медицинское обследование в Дортмунде. После чего о возвращении Хуммельса будет объявлено официально.

Матс Хуммельс – воспитанник "Баварии", но свои лучшие годы он провел в "Боруссии". В 2014 он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.