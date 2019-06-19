Прокурор: следствие попросит Россию допросить подозреваемых по делу MH17

Совместная следственная группа, которая проводит уголовное расследование крушения "Боинга", случившегося в июле 2014 года, намерена обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к трагедии.

Голландский прокурор Фред Вестербеке во время пресс-конференции сообщил, что не намерен добиваться экстрадиции подозреваемых, поскольку конституции Российской Федерации и Украины не предусматривают их выдачу, сообщает ТАСС.

Россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко подозреваются в причастности к крушению Boeing в Донбассе. На их арест выданы международные ордера.

Фред Вестербеке отметил, что судебный процесс над подозреваемыми должен начаться 9 марта 2020 года и пройдет в соответствии с голландским законодательством. Россиянам и украинцу будут предъявлены обвинения по двум пунктам голландского уголовного кодекса (причастность к крушению рейса MH17, а также убийству 298 человек, которые находились на борту). Максимальное наказание по данным пунктам — пожизненное заключение.

Также голландский прокурор Фред Вестербеке подчеркнул, что международные следователи продолжат расследование катастрофы, преследуя цель привлечения к ответственности за трагедию других подозреваемых.

Boeing, принадлежавший компании "Малайзийские авиалинии", выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате трагического случая погибли 298 человек — граждане десяти государств.

Для расследования катастрофы была создана ССГ. В июне 2017 года страны, входящие в ее состав, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении будет проходить в голландском суде и по голландским законам.

Эксперты ССГ на пресс-конференции, состоявшейся 24 мая 2018 года, заявили о том, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей самолет, могла быть завезена из России, а также принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. Россия, в свою очередь, отвергла данные обвинения.