Тема:
Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 10 минут назад
Прокурор: следствие попросит Россию допросить подозреваемых по делу MH17
Совместная следственная группа, которая проводит уголовное расследование крушения "Боинга", случившегося в июле 2014 года, намерена обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к трагедии.
Голландский прокурор Фред Вестербеке во время пресс-конференции сообщил, что не намерен добиваться экстрадиции подозреваемых, поскольку конституции Российской Федерации и Украины не предусматривают их выдачу, сообщает ТАСС.
Россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко подозреваются в причастности к крушению Boeing в Донбассе. На их арест выданы международные ордера.
Фред Вестербеке отметил, что судебный процесс над подозреваемыми должен начаться 9 марта 2020 года и пройдет в соответствии с голландским законодательством. Россиянам и украинцу будут предъявлены обвинения по двум пунктам голландского уголовного кодекса (причастность к крушению рейса MH17, а также убийству 298 человек, которые находились на борту). Максимальное наказание по данным пунктам — пожизненное заключение.
Также голландский прокурор Фред Вестербеке подчеркнул, что международные следователи продолжат расследование катастрофы, преследуя цель привлечения к ответственности за трагедию других подозреваемых.
Boeing, принадлежавший компании "Малайзийские авиалинии", выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате трагического случая погибли 298 человек — граждане десяти государств.
Для расследования катастрофы была создана ССГ. В июне 2017 года страны, входящие в ее состав, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении будет проходить в голландском суде и по голландским законам.
Эксперты ССГ на пресс-конференции, состоявшейся 24 мая 2018 года, заявили о том, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей самолет, могла быть завезена из России, а также принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. Россия, в свою очередь, отвергла данные обвинения.
Ранее по теме
-
Следствие назвало четыре фамилии причастных к крушению Boeing в Донбассе2 часа назад
-
Новые данные о гибели рейса MH17 над Украиной представят без журналистов7 часов назад
-
Помпео призвал Россию отчитаться о крушении "Боинга" под Донецком15 суток назад
-
Малайзия сомневается в вине России за сбитый Boeing, Голландия требует объяснений18 суток назад
-
Премьер Малайзии сомневается в выводах следствия о крушении "Боинга"19 суток назад
-
Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH1725 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Следствие назвало причастных к крушению Boeing в Донбассе
- Доклад: Хашогги убила Саудовская Аравия
- Минобороны опровергает слухи о старших лейтенантах
- Пьяные мигранты устроили бой насмерть у метро
- Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве
Самое читаемое
-
Утонувших в машине мать и сына нашли крепко обнявшимися
- В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился окровавленный рабочий
- Пенсионерку отбросило на пять метров после ДТП с маршруткой. Видео
- "Верим в лучшее": к поискам пропавшего дайвера присоединятся больше спасателей
- Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Торговая война с США повлияла на решение Китая не добиваться статуса рыночной экономики в ВТО
- 10 неожиданных фактов о рынке недвижимости для миллениалов
- Сюрприз от ЕЦБ укрепил рубль до максимума за два месяца
- Минфин впервые пробует занять на 20 лет
- QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Игры с покемонами изменяют детский мозг, и вот каким образом
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
Вести в 20.00
-
Эффект "Прямой линии"
- Зеленский добавил градус в отношения с Меркель
- Чечня может стать местом предполетной подготовки космонавтов
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Из горящего расселенного дома в Щелкове вытащили трех человек
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео