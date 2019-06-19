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В Испании убита девочка из России 56 минут назад

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19 июня 201917:21

Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию

elespanol.com

Испанская полиция усиленно патрулирует улицы в пригороде Матаро: правоохранители пытаются найти хоть какие-то зацепки в деле и выйти на след убийцы несовершеннолетней россиянки. Пока безрезультатно.

Все, что удалось установить сыщикам, — преступление не было самоубийством. Вскрытие показало, что смерть 14-летней девочки наступила от потери крови: кто-то несколько раз ударил ребёнка ножом в горло.

Местные жители в шоке. Город Матаро — в 30 километрах от Барселоны. Он всегда считался спокойным и тихим. У дома, где произошло странное преступление, продолжают работать журналисты различных мировых изданий.

Информации пока немного: приехавшие из России сюда незамужняя женщина, ее 14-летняя дочь и 16-летний сын проживали в испанском городе около года.

Мать на несколько дней уехала и оставила детей одних в квартире. Днем в воскресенье женщина, якобы, связалась с соседями и попросила проведать дочь и сына. Когда те постучались в дверь, никто не ответил. В квартиру удалось попасть лишь через соседский балкон. В одной из комнат и было обнаружено тело девочки со следами крови.

По словам очевидцев, мебель была сдвинута. 16-летнего брата девочки в квартире не было.

Имена и фамилии несовершеннолетних называть нельзя — это запрещено законодательством. Ранее в Генеральном консульстве России в Барселоне подтвердили, что погибшая девочка является российской гражданкой.

Дипломаты заверили, что находятся "в тесном контакте с полицией и местными властями и держат данный вопрос на контроле".

Между тем, в испанской прессе появились сведения о том, что мать убитой девочки занималась нетрадиционными "репродуктивными" практиками.

Ряд СМИ связал имя Ольги К. предположительно с известным в определенных кругах психологом Ольгой Кавер, которая вела множество тренингов, помогая женщинам забеременеть, избавляясь от психологических проблем, а также писала книги и создала так называемый Институт репродукции PUER, который размещался в ее же жилище в Испании.

У Ольги К., как пишут СМИ, и как говорится на страничках предполагаемой матери убитой россиянки, всего пятеро детей.

Трое из них, сообщает телеканал РЕН, остались в России с отцом (с ним Ольга развелась).

Русскоязычные знакомые семьи предполагают, что Ольге мог кто-то отомстить за ее "странный бизнес" и рассказывают, что якобы несколько месяцев назад кто-то уже пытался свести счеты с семьей, разгромив их всю квартиру.

Испанские СМИ, тем временем, пишут о том, что семья вела замкнутый образ жизни, почти не говорила по-испански и по-каталонски, а брат убитой девочки якобы отличался странностями в поведении.

Как сообщалось ранее, следствие рассматривает разные версии трагедии, в том числе убийство девочки самой матерью. Однако это предположение сейчас самое безосновательное.

По мнению испанской прессы, преступление могло стать следствием ограбления. Есть также подозрения, что после убийства девочки ее брат был похищен.

Имеется и еще одна вероятная версия: преступление мог совершить и он сам, а потом податься в бега.

Сейчас он объявлен в розыск. Однако в пресс-службе высшего суда Каталонии пока не спешат с выводами и заявлениями.

Там сообщили лишь, что "мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего". При этом подчеркивается, что "розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность".

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