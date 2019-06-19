"Барселона" и "Валенсия" хотят обменяться вратарями

Чемпион Испании "Барселона" и обладатель Кубка страны "Валенсия" готовят обмен вратарями. Голландец Ян Силессен отправится в Валенсию, а в обратном направлении проследует бразилец Нето.

"Валенсии" для соблюдения правила финансового fair play нужно продать игроков на сумму в 30 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивается Нето, в услугах которого заинтересована "Барселона". В то же время "летучие мыши" готовы арендовать второго голкипера "Барсы" и основного стража ворот сборной Голландии Яспера Силессена.

Силессену надоело отсутствие игровой практики, и он готов покинуть "Барселону". В свою очередь Нето согласен быть вторым вратарем чемпионов Испании.