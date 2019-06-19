Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

Новейшая модификация российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" будет готова к 2021 году. ЗРПК получит более дальнобойные ракеты и модернизированную радиолокационную станцию, которая сможет обнаруживать летательные аппараты на большей дистанции.

Ожидается, что комплекс будет эффективнее перехватывать артиллерийские снаряды, ракеты и дроны. Об этом рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании, посвященном государственному оборонному заказу.

Также министр упомянул про ЗРК С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба МО РФ. Комплекс будет создан уже в 2019 году. Полностью готовую боевую машину обещают показать на Международном военно-техническом форуме "Армия" в парке "Патриот".

Впервые ЗРК С-350 был презентован в 2013 году. В войсках он должен заменить С-300В. "Витязь" относится к ЗРК среднего радиуса действия: дальность полета ракеты – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.