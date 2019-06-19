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Ситуация на Украине 57 минут назад

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19 июня 201917:23

В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название — Проспект маршала Жукова.

Как передает ТАСС, за данный шаг 19 июня на заседании горсовета проголосовало большинство — 59 из 75 присутствующих депутатов, против — 13. Тем самым парламентарии утвердили соответствующую электронную петицию, которую горожане подали в администрацию Харькова.

В рамках кампании по декоммунизации Украины Проспект маршала Жукова в 2016 году получил имя диссидента Петра Григоренко.

2 июня боевики украинских националистических организаций снесли в Харькове памятник Жукову, заявив, что действуют в рамках закона о декоммунизации. 

В связи с инцидентом полиция возбудила два уголовных дела, а мэрия пообещала восстановить монумент за счет пожертвователей.

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