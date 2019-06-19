Президент Турции: Мурси был убит

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся накануне в зале суда, был убит, считает глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся (за жизнь) 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", — заявил турецкий лидер, призвав разобраться в этом, передает "Интерфакс".

Мухаммед Мурси возглавлял Египет с 2012 по 2013 год, после чего был смещен с должности президента в результате массовых протестов и помещен под стражу. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже — к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. Однако затем смертный приговор был отменен, а дела отправлены на пересмотр.

Судебные разбирательства в отношении бывшего президента проходили до настоящего момента. Адвокаты Мурси подавали в суд справки, подтверждающие наличие эпилепсии у их подзащитного, и настаивали на его переводе под домашний арест, однако этого сделано не было.

17 июня стало известно, что во время очередного судебного заседания, когда судья дал ему слово, 67-летний Мурси упал в обморок и затем скончался, не приходя в сознание. Египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщило, что причиной его смерти стал сердечный приступ. 18 июня Мухаммед Мурси был похоронен в восточной части Каира.