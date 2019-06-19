Два человека погибли в столкновении автобуса с бензовозом и катком под Златоустом

Два человека стали жертвами массовой аварии в Челябинской области, где столкнулись рейсовый автобус, каток и бензовоз.

ДТП произошло в 17:45 19 июня на 1751-м километре федеральной трассы М-5 "Урал". По официальным данным региональной полиции, близ поворота на Златоуст автобус выезжал со второстепенной дороги и врезался в бензовоз, после чего протаранил каток.

Погибли два пассажира автобуса, которые сидели рядом с водителем, сам он и еще четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы. Троим пострадавшим медики оказали помощь на месте аварии.