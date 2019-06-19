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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 6 минут назад
Москва считает голословными заявления международной следственной группы по катастрофе "Боинга"
В МИД РФ заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing 777 в 2014 году и пообещали оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о его гибели, передает "Интерфакс".
На Смоленской площади подчеркнули, что заявления ССГ "не могут вызвать ничего, кроме сожаления", отметив, что и на этот раз международной общественности не предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.
В министерстве иностранных дел РФ напомнили, что данные, предоставленные следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются – на фоне заявлений ССГ о том, что, де, Россия отказывается сотрудничать.
В МИД РФ отметили, что Москва была отстранена от полноценного расследования, в отличие от Киева, который был сделан полноценным участником ССГ. Тем самым, по мнению российского внешнеполитического ведомства, Украине было предоставлена возможность "подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства".
Министерство иностранных дел России высказало сомнение относительно качества работы ССГ, отметив предвзятость и однобокость ведущегося расследования. Тем не менее, отмечается, что Россия "и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание".
19 июня ССГ назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера авиакомпании Malaysia Airlines – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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