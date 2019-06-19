Володин: Россия сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

Государственная Дума сформировала свою часть делегации Федерального собрания для участия в сессии ПАСЕ. Она будет состоять из одиннадцати депутатов.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что с российской стороны сделано все для того, чтобы диалог состоялся. "Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций", — сказал спикер, подчеркивая, что делегация РФ подаст заявку лишь в том случае, если ПАСЕ примет решение изменить свой регламент и гарантировать равноправие делегаций.

Вячеслав Володин отметил, что о решении ПАСЕ станет известно 24 июня. Также спикер заявил, что все решения российской стороны принимаются исключительно в интересах граждан РФ. Потому, по мнению спикера, хочется такого же уважительного и равноправного отношения, как и к другим национальным делегациям. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Сенаторскую часть делегации в ПАСЕ возглавит первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Делегация Российской Федерации в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за событий Украины, а также воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2019 года евродепутаты приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости сохранения России в СЕ и имеется призыв к Москве о назначении делегации в ПАСЕ.