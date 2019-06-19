Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

В "Прямом эфире" – эксклюзивное интервью Бари Алибасова, который впервые рассказал, что видел "на том свете" – когда был в медикаментозном сне. В реанимацию НИИ Склифосовского знаменитый продюсер попал после того, как случайно выпил средство для чистки труб.

Ведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов приехал к Алибасову, чтобы спросить, что видел продюсер, когда находился на грани между жизнью и смертью?

Музыкант рассказал, что его в том состоянии "они взяли в плен и всего избили".



"Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан", — вспоминает Бари Алибасов и добавляет, что его все время "били жесткой травой".

"Их задача была меня замучить, чтобы я ничего не говорил", — предполагает музыкант.

На вопрос, видел ли он в том состоянии кого-то из ранее ушедших в мир иной, Бари Каримович ответил отрицательно.

Однако, сказал он, там была его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, которую он называет "ленинкой", "сталинкой" – человеком, который в этой ситуации взял все на себя.

На вопрос: "Был ли там его сын (Бари Алибасов-младший), музыкант отвечает вопросом: "А у меня есть сын?"

Малахов показал ему на фото сына на стене, на что Алибасов ответил: "Нет, Барика там не было".

Музыкант также наглядно показал, как случайно схватил яркую бутылочку, подумав, что это сок.

Гости в студии, глядя на продюсера в его нынешнем виде, глубоко сочувствовали ему.

Впрочем, нашлись и те, кто обратил внимание на новый гастрольный тур и предстоящий юбилей группы "На-На", и высказали мнение, что вся эта история была выдумана ради пиара.

Однако близкие Алибасова с возмущением отреагировали на это предположение, отметив, что Бари Каримович сам "ходячий пиар", и ему не нужно привлекать к себе дополнительное внимание подобным образом.

Психолог Элина Ландман говорит, что на самом деле творческий человек из-за глубокой концентрации в таком возрасте может что-то упустить, и верит в произошедшее.

Другие тоже, удивляясь произошедшему и сочувствуя Бари Алибасову, считают, что он вполне мог перепутать бутылки и выпить трубоочиститель.

Что еще говорят близко знающие продюсера о его нынешнем состоянии и причинах, которые привели к этой ситуации? Как в итоге закончилась история с пропажей любимого кота Чучи, и помнит ли музыкант о его существовании?

Что еще рассказал Бари Алибасов о своем нынешнем состоянии и ощущениях, которые пережил в медикаментозном сне? Вернется ли к нему память окончательно, и кому теперь известный продюсер намерен оставить свое наследство, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".