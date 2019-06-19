"Еду такой, еду": подмосковный водитель снял на видео взрыв машины

Легковой автомобиль взорвался на глазах у жителя Подмосковья, который в этот момент проезжал рядом и прямо-таки мечтал оказаться в гуще событий.

"Еду такой, еду, и вдруг посреди дороги…" — толком объяснить, что же он увидел, автор не успел, поскольку в горящей посреди дороги легковушке раздался взрыв.

Инцидент произошел в середине дня 11 июня близ собора Георгия Победоносца в Одинцове, однако запись появилась только сегодня. По неподтвержденным данным, водитель и его пассажиры перевозили в машине газовый баллон, вентиль которого был не до конца закрыт. Когда кто-то из мужчин закурил, начался пожар, а спустя несколько минут раздался громкий хлопок.

В результате происшествия никто не пострадал, однако машина выгорела полностью, а взрывом оказали повреждены проезжавшие мимо автомобили.