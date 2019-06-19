Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.

"В чате ребята написали, что она жива. Выложили фотографию", — рассказала порталу ngs.ru знакомая девушки Ольга Новоселова.

То, что женщина нашлась, подтвердили и в пресс-службе МВД России по Новосибирской области. При этом там отметили, что вместе с ней был мужчина. Сейчас следователи выясняют причастность этого человека к исчезновению спортсменки.

Ранее подруга пропавшей Ярослава Фокина рассказала полиции, что Елену затолкал в мешок и увез в неизвестном направлении бывший супруг женщины. Его машина позднее была найдена в лесу под Новосибирском.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Похищение" и "Убийство" УК РФ. Бывший муж женщины Ярослав Фокин был объявлен в розыск.

По словам знакомой спортсменки Ольги Новоселовой, у экс-мужа Елены была нездоровая одержимость, он был патологически ревнив и постоянно преследовал свою бывшую подругу жизни.

Елена Рухляда — победительница международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Имеет титул серебряного призера чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. В 2016 году спортсменка обогнала всех соперниц в вертикальной гонке на МФК "Сан Сити". Также она первая среди женщин освоила скоростное восхождение на Эльбрус.