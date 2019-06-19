Выпускной вечер РНИМУ соберет более тысячи будущих врачей

24 июня состоится выпускной вечер студентов РНИМУ имени Н. И. Пирогова, в котором примут участие более тысячи будущих врачей и медицинских работников.

На торжественную церемонию приглашены министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, руководители и представители различных департаментов здравоохранения. Многие из них сами являются выпускниками РНИМУ.

Во время выпускного вечера состоится оглашение результатов конкурса "Выпускник года". Студенты университета поборются за победу в пяти номинациях: "Наука", "Общественная деятельность", "Творчество", "Спoрт", "Выпускник года".