Вице-премьер заявил о возрождении черноморского подводного флота России

С 2014 года Черноморский флот получил 6 новых субмарин. Фактически это свидетельствует о возрождении подводных сил РФ в этом регионе, заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Также он добавил, что всего за минувшие пять лет ЧФ пополнили 23 новых корабля и еще три придут в 2019 году. Подобных темпов обновления флот не знал десятки лет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на вице-премьера.

Речь идет, видимо, о подводных лодках проекта 636 "Варшавянка". Они начали поступать на вооружение Черноморского флота как раз с августа 2014 года. Почти все эти подлодки участвовали в боевых действиях: наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии.