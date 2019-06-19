Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив"

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.

Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает 30 июня. Дмитрий не поедет с "Локомотивом" на первый сбор, и начнет поиск новой команды. Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года.

Предстоящий уход Тарасова подтвердил главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин. "Благодарю Дмитрия за годы, проведенные в "Локомотиве". Он настоящий профессионал", — цитирует Семина ТАСС.