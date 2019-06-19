Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку. О внезапной находке 66-летний мужчина сообщил сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали район и ехали по Советскому бульвару.

Новорожденная девочка, подающая признаки жизни, обнаружена местным жителем в 13:35 около дома 27. Ребенок лежал прямо на земле. Взрослых людей рядом не было. Наряд ведомственной охраны сразу вызвал скорую помощь и передал девочку врачам.

По предварительной информации, ребенок появился на свет около двух-трех часов назад до того момента, когда ее обнаружили, сообщается в группе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во "ВКонтакте".

Сотрудники полиции занимаются поиском родителей ребенка и устанавливают обстоятельства случившегося.