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В Оманском заливе атакованы танкеры 15 минут назад
Иран уверен в своей победе над США, но не хочет воевать
Иран считает, что для начала полномасштабного конфликта в районе Персидского залива нет причин. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. Но добавил, что, если война все-таки начнется, Тегеран победит, а зачинщиков конфликта ждет печальный конец.
После серии громких заявлений американских политиков с угрозами в адрес Ирана, которые прозвучали после атаки неизвестных на танкеры в Оманском заливе, наступило время более прагматичной риторики.
В доказательства виновности Тегерана в атаках на гражданские суда, которые были предоставлены американским центральным военным командованием, мир не поверил. И теперь эта провокация вообще выглядит как попытка Вашингтона оценить реакцию в первую очередь союзников на возможную военную операцию против Ирана.
"Риск войны в Персидском заливе не был предотвращен, и нам нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Вот почему мы разговариваем со всеми сторонами. Я был в Тегеране, и мы также разговариваем с американцами. Сейчас самое время для дипломатии, и это то, к чему мы стремимся", — заявил Хейко Маас, министр иностранных дел Германии.
Напомню, поддержали американцев открыто только в Лондоне и Эль-Рияде.. Ну тут кто бы сомневался.
И вот неожиданно — госсекретарь Помпео заявляет — Трамп не желает войны. В это же время зампред объединённого Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Пол Селва говорит, что США исходит из того, что применение военной силы против Ирана потребовало бы консенсуса мирового сообщества, однако оставляет за собой право на односторонние ответные действия в случае удара Тегерана по американским гражданам или объектам.
При этом Пентагон направляет в регион еще тысячу американских военных. Для войны все еще недостаточно, но, чтобы поддерживать градус напряженности — вполне.
Для этого, судя по всему, в западных мейнстримовых СМИ намекают, что удар реактивными снарядами по офису нефтяной компании Exxon Mobil в иракской Басре — а в результате атаки ранено два человека — дело рук проиранских формирований. Хотя в официальном заявлении премьера Ирака об этом ни слова.
"Мы не можем допустить продолжения минометных и ракетных обстрелов. Я поручил нашим военным преследовать преступников и принять все необходимые юридические меры, чтобы остановить эти нападения и привлечь их к ответственности за свои преступления", — заявил Адель Абдул-Махди, премьер-министр Ирака.
К слову, США экстренно эвакуируют персонал нефтяной компании в Эмираты.
Иран так же поддерживает тональность риторики. Секретарь Совбеза исламской республики Али Шамхани назвал обвинения США в причастности Тегерана к атаке на танкеры в Оманском заливе одним из способов давления на страну.
"США при президенте Дональде Трампе – самая воинствующая страна в своей истории. Они использует денежно-кредитную и банковскую системы, а также международные финансовые сети в качестве оружия агрессии против независимых стран. Никакое название, кроме "экономического терроризма", не подходит такому поведению. Если широкий круг стран решит противостоять незаконному шантажу и запугиванию США, мы можем заставить их отступить и начать себя вести рационально и ответственно", — заявил Шамхани.
Вообще, в Тегеране дают понять, что действия США направлены на то, чтобы отвлечь внимание от американских попыток переписать или разрушить ядерную сделку.
Скорее всего понимают это и в Европе. В ЕС давно раздражены такой позицией США.
"Кампания максимального давления способствует напряженности, поэтому мы хотим объединить наши усилия, чтобы начался процесс деэскалации", — отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
На самом деле теперь, после того как Трамп объявил о старте новой избирательной компании, все действия президент США будет рассматривать через призму влияния на результаты выборов. И, возможно, война с Ираном пошла бы на пользу Трампу, если бы такая война могла бы быть быстрой и победоносной. Но это вряд ли.
Здесь в Бахрейне находится база американского Пятого флота. В зону ответственности объединения входит Персидский залив. От Манамы, столицы Бахрейна, а тут штаб-квартира, до иранского берега — около 250 километров. А Тегеран располагает ракетным вооружением, которое способно преодолеть американскую ПРО здесь.
Командующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что в арсенале Ирана есть баллистические ракеты, которыми можно потопить авианосец. Вряд ли на старте предвыборной компании Дональд Трамп захочет проверять так ли это на самом деле.
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