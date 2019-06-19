В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.

"Это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. И перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год", — сообщил РИА Новости спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, обе стороны заинтересованы в перемирии, однако к общему мнению по тексту совместного заявления прийти не смогли.

Аналогичным образом ситуация складывается и относительно отвода техники в станице Луганской. Причиной разногласий стали нарушения режима прекращения огня. При этом Мартин Сайдик отметил, что работа над этими вопросами будет продолжена.

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики объявили о своей независимости в апреле 2014 года после того, как на Украине был совершен госпереворот. В ответ власти начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В частности, 19 июня под массированным артиллерийским обстрелом украинских военных оказалась западная часть Донецка.