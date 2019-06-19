Тема:
Коррупционный скандал в ФИФА 30 минут назад
19 июня 201919:20
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара. Если будет доказан факт подкупа делегатов при выборе страны-хозяйки, то Катар может лишиться права принять мировое первенство.
Накануне был задержан, а потом отпущен из-под стражи бывший президент УЕФА Мишель Платини. Существует версия, что именно Платини был лоббистом Катара при выборе место проведения чемпионата мира. Пока идет расследование, ФИФА ищет возможности заменить Катар на другую страну.
В 2010 года на выборах места проведения чемпионата мира 2022 Катар победил во всех четырех турах, в том числе и США при заключительном голосовании. Но потом возникли сомнения в правильности выборов.
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