Свыше миллиона обращений: менее суток осталось до "Прямой линии с Владимиром Путиным"

До начала "Прямой линии с Владимиром Путиным" — менее суток. Обращений — уже больше миллиона, и они продолжают поступать. А президент сегодня провел новое совещание, посвященное подготовке к программе. И уже ознакомился с некоторыми поступившими вопросами. К программе готовится не только глава государства, но и губернаторы, которые намерены смотреть её на рабочих местах и при необходимости выходить на связь.

Совещание у Владимира Путина — по подготовке к "Прямой линии". В кабинете — руководство администрации президента, главы крупнейших телеканалов. Путин детально изучает наиболее резонансные обращения.

Собственно, именно так выглядит подготовка к прямой линии. На столе — огромная стопка документов. Президент пролистывает бумаги. Затем ему приносят ноутбук. На экране, судя по всему, видеовопрос. Президент готовится крайне тщательно, во время эфира отвечая на вопросы, всегда приводит цифры. В кабинете Путин просматривает справочные материалы, которые ему заранее присылают министерства и ведомства.

Обращения со всей страны продолжают поступать ежесекундно. Звонки обрабатывают операторы колл-центров.

"В основном по здравоохранению люди обращаются, что плохое содержание в больницах, не дают лекарства, не выписывают лекарства", — комментирует Сергей Борисов, оператор колл-центра.

"По пенсиям звонки идут неоднократно, по земельным участкам", — рассказала Анна Кузук, оператор колл-центра.

Поступают не только звонки, но и видеообращения. Например, из Нижнего Тагила, от жильцов одного из заводских общежитий. Многие там прожили десятки лет. Но теперь предприятие признано банкротом, а здание оказалось в руках перекупщиков.

"Нас поставили в известность, что в течение двух месяцев мы должны выкупить комнаты или съехать. Выкупать комнаты у нас нет возможности, так как мы пенсионеры, проработавшие более 30 лет на заводе, имеющие семьи с детьми", — говорится в видеообращении.

"Мы уже несколько встреч проводили с собственником, получили от него заверения в том, что все проживающие останутся в своих квартирах, он не намерен продавать жилье третьим лицам", — ответил Вячеслав Горячкин, заместитель главы Нижнего Тагила.

На грани отчаяния жильцы еще одного дома в Серове. В том числе — многодетные семьи. Здание по сути разваливается.

Кроме того, свою проверку начал и Следственный комитет. Следователи взяли под контроль и еще одну сложную ситуацию — в Калужской области. Это — даже не дом — барак, построенный сразу после войны, коммуникаций никаких. Надежду Смирнову поселили сюда в 1988 году, временно. Семь лет назад пожар уничтожил крышу. Постройка окончательно пришла в негодность. Людей обещали переселить в 2017-м. До сих пор обещают.

"Потолки просто начали уже падать на людей, потеки, ржавчина, грибок пошел", — говорит Надежда Смирнова.

Теперь все ответы местных чиновников изучат под лупой.

"Сотрудники следственного управления опросили заявительницу, изъяли документы на жилье, а также переписку с органами власти по поводу переселения и другие документы", — проинформировала общественность Лилия Мошкова, старший помощник руководителя СКР по Калужской области.

Жители сразу нескольких подмосковных городов — это в частности Электроугли и Электросталь — недовольны соседством с мусорным полигоном

"Люди жалуются не только на запах, но и на головные боли, тошноту и плохое самочувствие. Просим вас остановить строительство мусоросжигающего завода вблизи наших городов. Закрыть и рекультирвировать полигон Тимохово", — говорится в другом видеообращении.

Уже в интервью местные жители подчеркивают — затягивать с решением проблемы нельзя.

"Наш дом стоит непосредственно первым от поля. Мы как ширма. Все эти запахи идут на наш дом. То есть, когда мы хотим вечерком открыть, проветрить окошки — адский запах сероводорода", — говорит молодая женщина.

Среди наиболее резонансных тем — состояние дорог. Пример — Владимирская область. Казалось бы, трассу привели в порядок, но забыли о жителях деревни Тартышево.

"Более 15 лет мы пользуемся этим оврагом, но с каждым годом это становится все опаснее. Обращались к губернатору Владимирской области, в администрацию Юрьев-Польского района, во Владупродор, в департамент транспорта дорожного хозяйства, чтоб нам выделили средства на организации съезда нашей деревни, но мы получили только отписки", — сказала девушка.

Судя по всему, многим чиновникам придется давать ответ президенту лично — прямо во время "Прямой линии". Обращений уже более миллиона.

Количество обращений растёт неуклонно. Завтра будет ещё больше. Обычно во время эфира поступает несколько тысяч звонков в минуту. Впрочем, операторам колл-центра не привыкать.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в четверг, 20 июня, ровно в 12.00 по московскому времени. Трансляцию будут вести "Россия-1", а также "Россия-24", Первый, и НТВ. Кроме того, общение президента с гражданами будут транслировать радиостанции — "Маяк", "Вести-FM" и "Радио России".