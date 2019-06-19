Тема:
"Прямая линия с Владимиром Путиным" 41 минута назад
Свыше миллиона обращений: менее суток осталось до "Прямой линии с Владимиром Путиным"
До начала "Прямой линии с Владимиром Путиным" — менее суток. Обращений — уже больше миллиона, и они продолжают поступать. А президент сегодня провел новое совещание, посвященное подготовке к программе. И уже ознакомился с некоторыми поступившими вопросами. К программе готовится не только глава государства, но и губернаторы, которые намерены смотреть её на рабочих местах и при необходимости выходить на связь.
Совещание у Владимира Путина — по подготовке к "Прямой линии". В кабинете — руководство администрации президента, главы крупнейших телеканалов. Путин детально изучает наиболее резонансные обращения.
Собственно, именно так выглядит подготовка к прямой линии. На столе — огромная стопка документов. Президент пролистывает бумаги. Затем ему приносят ноутбук. На экране, судя по всему, видеовопрос. Президент готовится крайне тщательно, во время эфира отвечая на вопросы, всегда приводит цифры. В кабинете Путин просматривает справочные материалы, которые ему заранее присылают министерства и ведомства.
Обращения со всей страны продолжают поступать ежесекундно. Звонки обрабатывают операторы колл-центров.
"В основном по здравоохранению люди обращаются, что плохое содержание в больницах, не дают лекарства, не выписывают лекарства", — комментирует Сергей Борисов, оператор колл-центра.
"По пенсиям звонки идут неоднократно, по земельным участкам", — рассказала Анна Кузук, оператор колл-центра.
Поступают не только звонки, но и видеообращения. Например, из Нижнего Тагила, от жильцов одного из заводских общежитий. Многие там прожили десятки лет. Но теперь предприятие признано банкротом, а здание оказалось в руках перекупщиков.
"Нас поставили в известность, что в течение двух месяцев мы должны выкупить комнаты или съехать. Выкупать комнаты у нас нет возможности, так как мы пенсионеры, проработавшие более 30 лет на заводе, имеющие семьи с детьми", — говорится в видеообращении.
"Мы уже несколько встреч проводили с собственником, получили от него заверения в том, что все проживающие останутся в своих квартирах, он не намерен продавать жилье третьим лицам", — ответил Вячеслав Горячкин, заместитель главы Нижнего Тагила.
На грани отчаяния жильцы еще одного дома в Серове. В том числе — многодетные семьи. Здание по сути разваливается.
Кроме того, свою проверку начал и Следственный комитет. Следователи взяли под контроль и еще одну сложную ситуацию — в Калужской области. Это — даже не дом — барак, построенный сразу после войны, коммуникаций никаких. Надежду Смирнову поселили сюда в 1988 году, временно. Семь лет назад пожар уничтожил крышу. Постройка окончательно пришла в негодность. Людей обещали переселить в 2017-м. До сих пор обещают.
"Потолки просто начали уже падать на людей, потеки, ржавчина, грибок пошел", — говорит Надежда Смирнова.
Теперь все ответы местных чиновников изучат под лупой.
"Сотрудники следственного управления опросили заявительницу, изъяли документы на жилье, а также переписку с органами власти по поводу переселения и другие документы", — проинформировала общественность Лилия Мошкова, старший помощник руководителя СКР по Калужской области.
Жители сразу нескольких подмосковных городов — это в частности Электроугли и Электросталь — недовольны соседством с мусорным полигоном
"Люди жалуются не только на запах, но и на головные боли, тошноту и плохое самочувствие. Просим вас остановить строительство мусоросжигающего завода вблизи наших городов. Закрыть и рекультирвировать полигон Тимохово", — говорится в другом видеообращении.
Уже в интервью местные жители подчеркивают — затягивать с решением проблемы нельзя.
"Наш дом стоит непосредственно первым от поля. Мы как ширма. Все эти запахи идут на наш дом. То есть, когда мы хотим вечерком открыть, проветрить окошки — адский запах сероводорода", — говорит молодая женщина.
Среди наиболее резонансных тем — состояние дорог. Пример — Владимирская область. Казалось бы, трассу привели в порядок, но забыли о жителях деревни Тартышево.
"Более 15 лет мы пользуемся этим оврагом, но с каждым годом это становится все опаснее. Обращались к губернатору Владимирской области, в администрацию Юрьев-Польского района, во Владупродор, в департамент транспорта дорожного хозяйства, чтоб нам выделили средства на организации съезда нашей деревни, но мы получили только отписки", — сказала девушка.
Судя по всему, многим чиновникам придется давать ответ президенту лично — прямо во время "Прямой линии". Обращений уже более миллиона.
Количество обращений растёт неуклонно. Завтра будет ещё больше. Обычно во время эфира поступает несколько тысяч звонков в минуту. Впрочем, операторам колл-центра не привыкать.
Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в четверг, 20 июня, ровно в 12.00 по московскому времени. Трансляцию будут вести "Россия-1", а также "Россия-24", Первый, и НТВ. Кроме того, общение президента с гражданами будут транслировать радиостанции — "Маяк", "Вести-FM" и "Радио России".
Ранее по теме
-
Как задать вопрос президенту России через OK Live9 часов назад
-
"Прямая линия": число обращений к президенту приближается к миллиону14 часов назад
-
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России15 часов назад
-
Путин провел совещание по "Прямой линии"23 часа назад
-
Эффект "Прямой линии": как решают проблемы россиян еще до эфира с президентом1 сутки назад
-
Песков рассказал о том, как Путин готовится к "Прямой линии"1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Следствие назвало причастных к крушению Boeing в Донбассе
- Жириновский покинул заседание Думы в знак протеста
- Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"
- Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве
- Доклад: Хашогги убила Саудовская Аравия
Самое читаемое
-
Утонувших в машине мать и сына нашли крепко обнявшимися
- В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился окровавленный рабочий
- Пенсионерку отбросило на пять метров после ДТП с маршруткой. Видео
- "Верим в лучшее": к поискам пропавшего дайвера присоединятся больше спасателей
- Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Нелли Уварова рассказала, как сериал "Не родись красивой" повлиял на ее судьбу
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Торговая война с США повлияла на решение Китая не добиваться статуса рыночной экономики в ВТО
- 10 неожиданных фактов о рынке недвижимости для миллениалов
- Сюрприз от ЕЦБ укрепил рубль до максимума за два месяца
- Минфин впервые пробует занять на 20 лет
- QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Модный напиток с шариками забил весь желудок ребенка
- Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Оранжевая жара: прохлады не ожидается до следующей недели
- В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Гранаты против старости: антивозрастное соединение испытано на людях
- Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз и алкоголизм
- Никаких 15 миллиардов: к 2100 году прогнозируется замедление темпов роста населения
- "А мы пойдём на север": останки древних гиен впервые найдены в Арктике
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео