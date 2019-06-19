Трамп идет на второй срок - он пообещал победить СПИД и отправить человека на Марс
Дональд Трамп идет на второй срок — он объявил о начале своей новой президентской кампании. И сразу после этого сторонники начали перечислять на нее деньги. За несколько часов штаб Трампа собрал уже 25 миллионов долларов. Это в 25 раз больше, чем сейчас в предвыборном бюджете Демократической партии. Но оппоненты Трампа уже показали, что сдаваться не собираются.
Дональду Трампу кажется, что за два года президентства он добился того, что обещал. В выигрышном лозунге "Сделаем Америку снова великой" изменено одно слово и весь смысл — "Сохраним Америку великой".
"Нашей экономике завидует весь мир. Это, наверное, величайшая экономика, которая у нас была за всю историю. Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года: Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина того, почему сегодня я стою перед вами: чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", — заявил в выступлении президент США Дональд Трамп.
Победа 2016 года — вера электората его обещаниям, которых было с три короба. Стена на мексиканской границе до сих по не построена, из НАТО не вышел, триллионы обещал на развитие инфраструктуры, но масштабной реконструкции дорог так и нет. Но уровень безработицы — самый низкий с середины прошлого века. Почувствовали американцы и снижение налогов.
В Трамп-тауэр в 2016 году Дональд Трамп объявил официально о своем решении баллотироваться в президенты США. Сегодня здесь его сторонники наблюдают за тем, как их президент идет на второй срок.
Не сказать, что бар Трамп-тауэра забит до отказа. Так и со сторонниками — действующий хозяин овального кабинета их подрастерял. В новую борьбу за кресло Трамп вступает, как один из самых непопулярных президентов в истории США. Его существенно опережает Джо Байден, который, кстати, накануне искал поддержки у секс меньшинств — он выступил в самом популярном у гомосексуалистов баре Нью-Йорка. На втором месте Берни Сандерс, который, слушая Трампа, скучал у телевизора.
"Мне надо успокоиться, ведь я полтора часа наблюдал за Дональдом Трампом и услышал лишь ложь, фальшь и полную чепуху", — прокомментировал сенатор Конгресса США от Демократической партии Берни Сандерс.
Двадцать тысяч билетов на встречу президента со сторонниками раскупили за несколько дней до начала. Желающих туда попасть было в пять раз больше, чем зал мог вместить. Во Флориду съехались ярые поклонники Дональда Трампа из разных концов Америки:
— Мы прилетели из Бостона, потому что мы трампстеры. Мы очень любим президента Трампа.
— Он поступает правильно, потому что заботится о стране, а не о бюрократах. Он переживает о простых людях, которые работают день за днем.
Трамп явно готовил фон для знакового выступления. Накануне в интервью он заявил, что никакой войны с Ираном не хочет, в телефонном разговоре примирился с главой КНР, еще объявил о массовом выдворении нелегалов из США. Ну и, конечно, дежурное оправдание — за ним не тянется российский след:
— Никто не был жестче с Россией, чем Дональд Трамп! Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией.
Обрисовав не очень радужное настоящее американо-российских отношений, об их будущем Трамп ничего не сказал. Зато пообещал побороть СПИД и отправить человека на Марс.
Рядом с залом, где выступал президент, запускали резиновые фигуры. Капризный ребенок, похожий на Трампа, сопровождал его в поездках по Европе. Теперь уже знаменитые куклы летают и в небе США.
У Дональда Трампа есть время на то, чтобы переубедить своих оппонентов — до выборов почти полтора года. Они намечены на 3 ноября 2020.
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