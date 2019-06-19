Тема:

Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 16 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 июня 201921:05 Анастасия Попова

Крушение "Боинга" над Украиной: следователи обещали сенсацию, но удивить не получилось

Крушение "Боинга" над Украиной: следователи обещали сенсацию, но удивить не получилось

"Голословные обвинения, направленные на дискредитацию России в глазах международной общественности", — так в МИД России прокомментировали заявления следственной группы, которая занимается делом о крушении малайзийского "Боинга" над Украиной летом 2014 года. Группа озвучила имена подозреваемых в атаке на самолет, в том числе, троих россиян, но так и не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства их вины. Впрочем, методы работы группы с самого начала были скрытными и вызывали вопросы. Так, Малайзию решили подключить к следствию лишь спустя несколько месяцев после его начала. А Россию не подключили вовсе, несмотря на то, что Москва неоднократно делилась информацией.

В качестве доказательств старая компьютерная графика и посты из соцсетей (преимущественно украинских). О пресс-конференции объявили заранее, но удивить новыми документами не получилось. Самые большие ожидания были у украинских журналистов, их в зале больше всего. Хотя именно эта воюющая страна в свое время не закрыла свое воздушное пространство для гражданских судов, как предписано авиационным кодексом. Обещали сенсацию, но в словах следователя — неуверенность.

"Мы открываем уголовное преследование четырех человек, но наше расследование на этом не заканчивается. Вот эти подозреваемые: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко", — сообщил Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.

На чем основаны эти выводы следствия, как эти четверо могли быть связаны между собой, какую роль играл каждый из них, на пресс-конференции не объясняли.

"Несмотря на то, что никто из этих людей не нажимал на кнопку самостоятельно, мы подозреваем, что они взаимодействовали с целью установки ракеты на место запуска", — заявил прокурор Фред Вестербеке.

В коридорах журналисты попытались задать уточняющие вопросы: почему не были учтены данные российской стороны?

"Такая у нас процедура, теперь дело за судьей. Мы посчитали, что они неполные", — объяснил Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.

"Данные со спутника — это всего лишь маленькая часть доказательств", — добавляет прокурор Фред Вестербеке.

- Вы считаете, что данные со спутника с украинской стороны в данном деле не имеют значения?

- Нам не нужны эти данные, у нас есть краткие данные, — отвечает прокурор.

Российский МИД сегодня перечислил те направления, по которым Москва неоднократно предлагала сотрудничать со следствием: "От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальсифицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах следственная группа. Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом следственной группы, предоставив ей возможность подделывать доказательства".

Перед пресс-конференцией прошла закрытая встреча с родственниками погибших. Именно от них накануне появились первые утечки, но сегодня стало понятно, что и у них к следствию много вопросов.

"Очень жаль, что помимо Украины, Россия не была включена в следственную группу", — говорит Роби Уларс, родственник погибшего.

"Я хочу услышать всех, до тех пор, пока то, что они хотят сказать — серьезно. Почему бы нет?" — объясняет Селин Фредрикс, родственник погибшего.

"Российские эксперты могли бы участвовать. Этого до сих пор не произошло", — отмечает Роберт Ван Хайненген, родственник погибшего.

Пресс-конференцию транслируют едва ли не все украинские телеканалы, но когда звучит российский вопрос, перебивают настроечной таблицей, перестают переводить, а потом и вовсе включают студию. Вопрос неудобный: в России боеприпасы такого типа давно утилизированы.

- Каким образом вам удалось опровергнуть факт принадлежности ракеты Украине? Доподлинно известно, что она находилась в распоряжении украинских вооруженных сил, начиная с 1986 года.

Путаный ответ в украинском эфире не прозвучал.

- У нас есть свои данные и наши собственные эксперты, они представили свои выводы. Также мы изучили данные, предоставленные Россией. Однако этого было недостаточно, чтобы точно определить, что случилось с ракетой. Мы объясним это в другой раз. Отсутствие доказательств не означает, что ничего не было, потому что по данным радара мы не могли увидеть, как запустили орудие, — объясняет Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.

А что же тогда вообще исследовали, если, скажем, Украина до сих пор так и не предоставила даже переговоры своих авиадиспетчеров?

- Кто эти эксперты, которые изучали данные со спутника? Какая у них квалификация?

Комиссия в замешательстве. Экспертам требуется время, чтобы сформулировать ответ.

- Мне кажется, этот вопрос слишком конкретный в данный момент, мы об этом еще расскажем. По нашим правилам, мнение экспертов с их именами будут опубликованы в отчете для судьи, — говорит Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.

А вот голландское телевидение рассекретило одного из свидетелей — это бывший украинский военный Иван Безъязыков. Именно он якобы указал на четверых подозреваемых, но то, что звучит от него в эфире, заставляет в этом сомневаться.

"Я предоставил им материалы, но при этом присутствовали сотрудники Службы безопасности Украины, которые потом эти данные начали использовать против меня в суде", — объясняет Иван Безъязыков.

Украина сознательно запутывает следствие, считают в ДНР. Украинская ракета была выпущена из украинского же "Бука", и все сведения о его перемещениях у комиссии есть, только она почему-то их не учитывает.

"Достоверно известно, что ракета, которой был поражен "Боинг", была изготовлена 24 декабря 1986 года на заводе-производителе еще времен Советского Союза. После чего была поставлена в зенитно-ракетный дивизион, который базировался на тот момент Украинской Советской республике", — говорит Даниил Безсонов, начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР.

Что касается перспектив, то следователи обрисовали их так: явка подозреваемых и их показания необязательны, дело будет рассмотрено и без них на судебных уголовных слушаниях. Там пресса вопросы уже точно задавать не сможет.

Расследование еще будет продолжаться, но при этом уже назначена дата начала суда. Он начнется в Голландии 9 марта 2020 года. Как долго будет идти процесс — вопрос открытый.

Ранее по теме

Сейчас

19:20

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

18:10

МИД РФ ответил на обвинения следственной группы по MH17

16:40

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

15:55

В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые

13:52

В австрийском Граце пытались поджечь суд, ратушу и вокзал

13:22

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

13:07

Украина нанесла массированный удар по Донецку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Москва считает голословными заявления международной следственной группы по катастрофе "Боинга"

Москва считает голословными заявления международной следственной группы по катастрофе "Боинга"

3 часа назад
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

1 час назад
Трамп идет на второй срок - он пообещал победить СПИД и отправить человека на Марс

Трамп идет на второй срок - он пообещал победить СПИД и отправить человека на Марс

41 минута назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 20 июня

09:00

Открытие экономической конференции "Россия - Африка"
11:55

Прямая линия с Владимиром Путиным
11:56

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод
Все трансляции
Последнее предупреждение: почему Дания задерживает строительство "Северного потока-2"

Последнее предупреждение: почему Дания задерживает строительство "Северного потока-2"

16 минут назад
Иран уверен в своей победе над США, но не хочет воевать

Иран уверен в своей победе над США, но не хочет воевать

1 час назад
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

2 часа назад
QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

13 часов назад
Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию

Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию

3 часа назад
Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"

Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"

7 часов назад
Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

4 часа назад
В результате ДТП на остановке в Сочи погибла женщина

В результате ДТП на остановке в Сочи погибла женщина

2 часа назад
Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

7 часов назад
В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

3 часа назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

1 час назад
За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

6 часов назад
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

1 час назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

2 часа назад
Росстандарт предупреждает: "Корветы" и "Камаро" может постичь рулевое бессилие

Росстандарт предупреждает: "Корветы" и "Камаро" может постичь рулевое бессилие

3 часа назад
Володин: Россия сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

Володин: Россия сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

3 часа назад
В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

3 часа назад
В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

3 часа назад
Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

3 часа назад
Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары

Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары

4 часа назад
Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

4 часа назад
Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

4 часа назад
Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

4 часа назад
Работы школьников, получивших ноль из-за "неправильных" ручек, получили положительные баллы

Работы школьников, получивших ноль из-за "неправильных" ручек, получили положительные баллы

5 часов назад
Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

5 часов назад
После встречи с Зеленским Меркель чувствует себя очень хорошо

После встречи с Зеленским Меркель чувствует себя очень хорошо

5 часов назад
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

5 часов назад
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

5 часов назад
Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

5 часов назад
Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

5 часов назад
Лавров: вопрос о якобы русском шпионаже в Швейцарии закрыт в прошлом году

Лавров: вопрос о якобы русском шпионаже в Швейцарии закрыт в прошлом году

5 часов назад
Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

7 часов назад
Жаркое видео за станком: заводским девушкам разрешили работать в купальниках

Жаркое видео за станком: заводским девушкам разрешили работать в купальниках

7 часов назад
Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

7 часов назад
ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

7 часов назад
30 лет на двоих получили ставропольцы, закопавшие живьем похищенного юношу

30 лет на двоих получили ставропольцы, закопавшие живьем похищенного юношу

7 часов назад
Украина нанесла массированный удар по Донецку

Украина нанесла массированный удар по Донецку

7 часов назад
Минобороны: правила присвоения звания старшего лейтенанта меняться не будут

Минобороны: правила присвоения звания старшего лейтенанта меняться не будут

7 часов назад
Массовая драка пьяных мигрантов у "Электрозаводской" попала на видео

Массовая драка пьяных мигрантов у "Электрозаводской" попала на видео

8 часов назад
Lexus представил обновленный внедорожник GX

Lexus представил обновленный внедорожник GX

8 часов назад
Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

8 часов назад
Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

9 часов назад
"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

9 часов назад
"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

9 часов назад
Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

10 часов назад
Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

10 часов назад
"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

20 часов назад
Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

18.06.2019 08:13
1 372