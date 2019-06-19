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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 16 минут назад
Крушение "Боинга" над Украиной: следователи обещали сенсацию, но удивить не получилось
"Голословные обвинения, направленные на дискредитацию России в глазах международной общественности", — так в МИД России прокомментировали заявления следственной группы, которая занимается делом о крушении малайзийского "Боинга" над Украиной летом 2014 года. Группа озвучила имена подозреваемых в атаке на самолет, в том числе, троих россиян, но так и не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства их вины. Впрочем, методы работы группы с самого начала были скрытными и вызывали вопросы. Так, Малайзию решили подключить к следствию лишь спустя несколько месяцев после его начала. А Россию не подключили вовсе, несмотря на то, что Москва неоднократно делилась информацией.
В качестве доказательств старая компьютерная графика и посты из соцсетей (преимущественно украинских). О пресс-конференции объявили заранее, но удивить новыми документами не получилось. Самые большие ожидания были у украинских журналистов, их в зале больше всего. Хотя именно эта воюющая страна в свое время не закрыла свое воздушное пространство для гражданских судов, как предписано авиационным кодексом. Обещали сенсацию, но в словах следователя — неуверенность.
"Мы открываем уголовное преследование четырех человек, но наше расследование на этом не заканчивается. Вот эти подозреваемые: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко", — сообщил Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.
На чем основаны эти выводы следствия, как эти четверо могли быть связаны между собой, какую роль играл каждый из них, на пресс-конференции не объясняли.
"Несмотря на то, что никто из этих людей не нажимал на кнопку самостоятельно, мы подозреваем, что они взаимодействовали с целью установки ракеты на место запуска", — заявил прокурор Фред Вестербеке.
В коридорах журналисты попытались задать уточняющие вопросы: почему не были учтены данные российской стороны?
"Такая у нас процедура, теперь дело за судьей. Мы посчитали, что они неполные", — объяснил Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.
"Данные со спутника — это всего лишь маленькая часть доказательств", — добавляет прокурор Фред Вестербеке.
- Вы считаете, что данные со спутника с украинской стороны в данном деле не имеют значения?
- Нам не нужны эти данные, у нас есть краткие данные, — отвечает прокурор.
Российский МИД сегодня перечислил те направления, по которым Москва неоднократно предлагала сотрудничать со следствием: "От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальсифицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах следственная группа. Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом следственной группы, предоставив ей возможность подделывать доказательства".
Перед пресс-конференцией прошла закрытая встреча с родственниками погибших. Именно от них накануне появились первые утечки, но сегодня стало понятно, что и у них к следствию много вопросов.
"Очень жаль, что помимо Украины, Россия не была включена в следственную группу", — говорит Роби Уларс, родственник погибшего.
"Я хочу услышать всех, до тех пор, пока то, что они хотят сказать — серьезно. Почему бы нет?" — объясняет Селин Фредрикс, родственник погибшего.
"Российские эксперты могли бы участвовать. Этого до сих пор не произошло", — отмечает Роберт Ван Хайненген, родственник погибшего.
Пресс-конференцию транслируют едва ли не все украинские телеканалы, но когда звучит российский вопрос, перебивают настроечной таблицей, перестают переводить, а потом и вовсе включают студию. Вопрос неудобный: в России боеприпасы такого типа давно утилизированы.
- Каким образом вам удалось опровергнуть факт принадлежности ракеты Украине? Доподлинно известно, что она находилась в распоряжении украинских вооруженных сил, начиная с 1986 года.
Путаный ответ в украинском эфире не прозвучал.
- У нас есть свои данные и наши собственные эксперты, они представили свои выводы. Также мы изучили данные, предоставленные Россией. Однако этого было недостаточно, чтобы точно определить, что случилось с ракетой. Мы объясним это в другой раз. Отсутствие доказательств не означает, что ничего не было, потому что по данным радара мы не могли увидеть, как запустили орудие, — объясняет Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.
А что же тогда вообще исследовали, если, скажем, Украина до сих пор так и не предоставила даже переговоры своих авиадиспетчеров?
- Кто эти эксперты, которые изучали данные со спутника? Какая у них квалификация?
Комиссия в замешательстве. Экспертам требуется время, чтобы сформулировать ответ.
- Мне кажется, этот вопрос слишком конкретный в данный момент, мы об этом еще расскажем. По нашим правилам, мнение экспертов с их именами будут опубликованы в отчете для судьи, — говорит Вильберт Паулиссен, глава национальной полиции Нидерландов.
А вот голландское телевидение рассекретило одного из свидетелей — это бывший украинский военный Иван Безъязыков. Именно он якобы указал на четверых подозреваемых, но то, что звучит от него в эфире, заставляет в этом сомневаться.
"Я предоставил им материалы, но при этом присутствовали сотрудники Службы безопасности Украины, которые потом эти данные начали использовать против меня в суде", — объясняет Иван Безъязыков.
Украина сознательно запутывает следствие, считают в ДНР. Украинская ракета была выпущена из украинского же "Бука", и все сведения о его перемещениях у комиссии есть, только она почему-то их не учитывает.
"Достоверно известно, что ракета, которой был поражен "Боинг", была изготовлена 24 декабря 1986 года на заводе-производителе еще времен Советского Союза. После чего была поставлена в зенитно-ракетный дивизион, который базировался на тот момент Украинской Советской республике", — говорит Даниил Безсонов, начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР.
Что касается перспектив, то следователи обрисовали их так: явка подозреваемых и их показания необязательны, дело будет рассмотрено и без них на судебных уголовных слушаниях. Там пресса вопросы уже точно задавать не сможет.
Расследование еще будет продолжаться, но при этом уже назначена дата начала суда. Он начнется в Голландии 9 марта 2020 года. Как долго будет идти процесс — вопрос открытый.
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