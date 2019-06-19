Волейболистки сборной России проиграли команде Таиланда на этапе Лиги наций

В Екатеринбурге стартовал этап предварительный этап Лиги наций по волейболу среди женских команд. Сборная России в стартовом матче уступила команде Таиланда.

Россиянки выиграли первую партию 25:19, но уступили в следующих трех – 13:25, 17:25, 22:25. Самыми результативными в составе сборной России оказались Ангелина Лазаренко, Ирина Воронкова и Ксения Парубец, набравшие по 14 очков.

Под руководством тренера Александра Красильникова наши волейболистки проиграли 11 встреч из 14. Следующий матч сборная России проведет в четверг с коммандой Голландии.