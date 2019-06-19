Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. К футболисту проявляют интерес московские клубы.

Агент футболиста Инго Хаспель заявил, что подобный вариант продолжения карьеры был бы интерес для Андре. При этом агент не сообщил о каких-либо контактах российских клубов с Шюррле, информирует РИА Новости.

Андре Шюррле, в прошлом игрок "Майнца", "Байера", "Челси" и "Вольфсбурга", принадлежит дортмундской "Боруссии". Однако в прошлом сезоне 28-летний футболист провел в аренде в лондонском "Фулхэме".