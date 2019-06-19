Основателя агрохолдинга "Русское молоко" заподозрили в растрате

Следователи вызвали основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого на допрос в рамках уголовного дела о присвоении и растрате. В настоящее время бизнесмен отвечает на вопросы правоохранительных органов. Ранее СМИ сообщили о его задержании по делу о хищении средств из банка "Кредит-экспресс", однако адвокат не подтвердил эту информацию.

"Задержания не подтверждаю. В настоящий момент идут следственные действия, идет допрос", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Аверьянов.

В настоящее время Василий Бойко-Великий является руководителем и основным владельцем ОАО "Вашъ финансовый попечитель", а также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель"). ООО КБ "Кредит-экспресс" имеет 10% в уставном капитале ОАО "Вашъ финансовый попечитель", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".